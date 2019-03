L’innovativo prodotto è stato realizzato da Alterego Surfboards di Alghero, che ricicla completamente i rifiuti in fibra di vetro e gli scarti di produzione

Una start-up di Alghero ha ideato e messo in produzione il surf del futuro, completamente sostenibile e fatto con un’anima in sughero. La tavola perfetta, secondo Alterego Surfboards, questo il nome della giovane azienda, è realizzata senza far ricorso materiali plastici, ma utilizzando invece prodotti locali sardi, ad alta tecnologia, ecosostenibili e in grado di garantire prestazioni di tutto rispetto.

"Laminiamo le tavole con Entropy resin supersap, una resina bio ad alta densità", spiega uno dei fondatori dell’azienda, Alessandro Dianese, ingegnere ambientale, che ci tiene a sottolineare il primato del sughero come "legno altamente rinnovabile". "Ricicliamo l'80% del materiale di scarto dalla produzione e presto arriveremo al 100% dei nostri rifiuti in fibra di vetro - assicura - . Siamo costantemente impegnati nella ricerca e nello sviluppo di materiali alternativi a quelli prodotti da sostanze chimiche, inquinanti e nocive".

Alterego Surfboards concorre per il "Premio Costa Smeralda", concorso dedicato al mare promosso dal Consorzio Costa Smeralda, che sarà assegnato il 27 aprile a Porto Cervo, durante un lungo weekend di eventi.