La quinta edizione dell'hackaton sul cambiamento climatico, che si tiene in tutto il mondo il 25-26 ottobre, premia le idee migliori dei cittadini, giovani o meno, per mitigare l’impatto climatico in ambito urbano. L’anno scorso Torino palcoscenico mondiale

Fondazione Cariplo cerca idee e progetti per la mobilità sostenibile a Milano. Mentre migliaia di studenti italiani sono scesi in piazza per richiamare l’attenzione sulla crisi climatica, Fondazione Cariplo con il progetto F2C – Mobilità, mette in campo le proprie risorse per aumentare la consapevolezza di cittadini e istituzioni sui cambiamenti climatici e sull’importanza e forza di soluzioni che nascono dal basso.



L’hackathon in programma il 25 ottobre rientra in questa strategia. L’evento sarà in contemporanea mondiale: in Italia, si svolgerà il Climathon Milano, per stimolare la raccolta di idee e la proposta di soluzioni di mobilità sostenibile. Climathon Milano, in collaborazione con il Comune di Milano, AMAT, Climate-KIC Italy e Cariplo Factory, è un appuntamento per individuare nuovi servizi di mobilità, strumenti e azioni che consentano di rendere sicuri gli spostamenti, incentivando e creando le condizioni per una città con sempre meno mezzi inquinanti.



Sono tre gli ambiti in cui i partecipanti potranno proporre idee: in primo luogo, sistemi leggeri di sicurezza passiva, per garantire l’incolumità della mobilità dolce (pedonale, ciclabile, etc); inoltre, lo sviluppo di servizi di mobilità innovativa per garantire le connessioni con le periferie, le cosiddette aree a domanda debole; per garantire spostamenti dei minori in sicurezza e autonomia durante le attività extrascolastiche. Infine, proposte per le città pedonali con unauna visione aperta al futuro. Grazie a Climathon Milano potranno svilupparsi nuove imprese green con l’obiettivo di implementare servizi utili per i cittadini e per la città.



Ai progetti migliori infatti (fino ad un massimo di tre) verrà assegnato un voucher in servizi di 20.000 euro ciascuno che darà la possibilità di accedere a un programma di sviluppo imprenditoriale ideato da Cariplo Factory, Talent Management e Corporate Social Responsibility. Il programma di incubazione e di accelerazione, personalizzato e modulare, prevede degli incontri tematici, lezioni e workshop, intervallati da sessioni di progettazione e revisione che si svolgerà presso uno degli incubatori dislocati sul territorio milanese e accreditati al network di Cariplo Factory.



Climathon Milano è organizzato in collaborazione con AMAT e con il Patrocinio del Comune di Milano e si svolgerà proprio nell'Hub di Open Innovation di Cariplo Factory.



Il link per iscriversi a Climathon Milano è questo