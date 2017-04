La Zumum Aero vuole lanciare velivoli in grado di trasportare fino a 50 persone. La sostengono Boeing e JetBlue

Entro dieci anni i voli di linea inferiori a mille chilometri - l’Italia, per intenderci è 1.300 chilometri di lunghezza - saranno effettuati con Aerei ibridi ed elettrici. Li sta progettando la Zunum Aero, società statunitense specializzata in piccoli velivoli a propulsione ibrida già ribattezzata con scarsa fantasia dai media la “Tesla dell’aria”. Zunum vuole lanciare sul mercato entro il 2025 aerei passeggeri "green" in grado di percorrere tratte fino a un migliaio di chilometri, trasportando da 10 a 50 persone. La società è sostenuta nel progetto da due partner importanti, Boeing e JetBlue.

Il problema principale per Zunum (colibrì nella lingua maya) è avere batterie in grado di fornire l'autonomia necessaria. La società conta di garantirla inizialmente con una propulsione ibrida: un piccolo generatore di elettricità in grado di integrare gli accumulatori. Questo in attesa che vengano sviluppate batterie sufficientemente leggere ed efficienti, per arrivare al 100% di elettrico. Il velivolo ibrido sarebbe già in grado di tagliare le emissioni di gas serra dell'80%, garantendo risparmi nei costi dal 40 all'80% e una riduzione del rumore del 75%.