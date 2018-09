Si tratta delle zone Hackney e Islington che hanno istituito delle Ultra Low Emissions Street nei giorni feriali per sei ore al giorno

Rischia di pagare centotrenta sterline di multa, pari a 144 euro, chi dai prossimi giorni circolerà al volante di un'auto a benzina o diesel nei due quartieri di Londra Hackney e Islington. Con una decisione che è stata sostenuta da una consultazione pubblica, le amministrazioni locali di questi due quartieri hanno infatti istituito la classificazione 'Ultra Low Emission Streets' , che vieta la circolazione dei veicoli tradizionali dal lunedì al venerdì e nelle fasce orarie 7-10 del mattino e 16-19 nel pomeriggio.

In totale sono nove le strade che non potranno essere percorse, in questi orari, da veicoli con emissioni superiori a 75 g/km di CO2. In pratica, negli orari fissati a Hackney e Islington potranno transitare solo vetture elettriche, a idrogeno o ibride plug-in di ultima generazione.

Come nel caso del Congestion Charge, le vetture saranno monitorate da telecamere in grado di 'scoprire' attraverso i database delle immatricolazioni il tipo di alimentazione e il livello delle emissioni di CO2.