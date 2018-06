L’ad di FCA ha annunciato che la novità sarà inserita nel piano al 2022. Verranno investiti 9 miliardi di dollari

"La Fiat 500 è il veicolo ideale per una soluzione elettrica a batteria". È una delle novità del piano Fca 2018-2022 annunciata dall'ad del gruppo, Sergio Marchionne, a Balocco, nel corso del Capital market day del gruppo automobilistico.



"Fiat è ben posizionata per sfruttare l'opportunità della city car a batteria - aggiunge - : nel segmento A la 500 è leader indubbio per prezzi e quota di mercato. Per decenni definizione di mobilità urbana, è ideale per una soluzione a batteria completa". Marchionne annuncia anche una versione Giardinetta della 500 e la possibilità di "ampliare il successo della Fiat Panda con una motorizzazione ecologica".



"Nel complesso investiremo oltre 9 miliardi di dollari per elettrificare i nostri prodotti" ha aggiunto Marchionne, spiegando che "Fca ha fatto e continuerà a fare importanti investimenti per portare sul mercato tecnologie per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili", precisando che "durante il piano continueranno a essere presenti i motori a combustione tradizionali".