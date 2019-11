Il progetto di 5 giovani ingegneri e designer del Politecnico di Milano per monitorare la qualità dell’aria delle città è protagonista di una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso

Un vaso innovativo, da mettere sul balcone o sul terrazzo di casa, che permette di misurare i livelli di inquinamento in città. Si chiama Arianna ed è l’idea nata da un gruppo di giovani ingegneri e designer del Politecnico di Milano che, lavorando in squadra, hanno messo a punto questo vaso da balcone hi-tech in grado di misurare la qualità dell’aria e inviare i dati raccolti tramite il WiFi di casa.



Il vaso “Arianna”, dotato di appositi fori per aspirare l’aria e di un pannello solare (che gli consente di essere completamente autonomo, senza bisogno di usare elettricità per la ricarica), posizionato sui balconi della città, permetterà di raccogliere dati aggiornati sulla qualità dell’aria nel milanese, creando mappe dettagliate e consultabili in ogni momento attraverso l’applicazione per dispositivi mobili dedicata. Ogni sostenitore che deciderà di ordinare un vaso tutto suo diventerà un importante “nodo” della rete e contribuirà a mappare lo smog in città.



Considerando che la qualità dell’aria a Milano è un fenomeno iperlocale (può cambiare persino di strada in strada) e che in città esistono attualmente solo due centraline che misurano il particolato PM2.5 – una delle sostanze inquinanti più pericolose per la salute – i vasi “Arianna” rappresentano uno strumento indispensabile (e completamente green) per avere dati aggiornati sull’inquinamento urbano e attuare azioni concrete per contrastarlo.



Obiettivo della campagna di raccolta fondi è riuscire a posizionare almeno 100 vasi “Arianna” sui balconi di tutta la città e altrettanti nelle scuole. Già adesso, attorno ai 5 ragazzi che hanno inventato “Arianna” si è raccolta una nutrita community di cittadini milanesi chiamata “Milano Aria Pulita”. Unirsi alla community significa non solo credere nel progetto di “Arianna”, ma anche trovare le soluzioni più efficaci contro l’inquinamento, partendo dai dati forniti dal vaso, promuoverle e quantificarne l’impatto e contribuire alla diffusione di una nuova cultura del vivere bene in città.