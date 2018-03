ATM ha deciso di sostituire i mezzi a gasolio: i mezzi elettrici saranno 10 alla metà di aprile e 25 entro fine anno

A Milano sono entrati in servizio i primi bus elettrici, acquistati da ATM per sostituire i diesel e convertire nel prossimo decennio l'intero parco mezzi di superficie. I nuovi autobus saranno 10 entrò metà aprile e diventeranno 25 entro fine anno.



Si tratta di un mezzo "firmato" Solaris che sarà attivo sulla linea 84, che unisce San Donato con largo Augusto. Il bus ha un'autonomia di 180 chilometri e si ricarica in cinque ore, riducendo i livelli di CO2 di 75mila tonnellate all'anno e di 30 milioni di litri all'anno i consumi di gasolio.



Da qui al 2020 Atm acquisterà solo autobus elettrici, per sostituire entro il 2030 tutto il parco mezzi di superficie (1.200 mezzi): entro la fine del 2018 partirà la gara per comprarne altri 175. La svolta elettrica prevede anche che tutti i depositi siano riconvertiti e la costruzione di tre nuove strutture: un piano per l'elettrico, quello del presidente Luca Bianchi e del dg Arrigo Giana, che prevede investimenti per un miliardo in dieci anni; verrà finanziato a metà dalla stessa Atm.



"La rivoluzione di Milano per fermare i diesel e avere aria più pulita - ha detto Marco Granelli, assessore alla mobilità e all'ambiente di palazzo Marino - è partita grazie ad Atm che, con un investimento di due miliardi di euro, ha un piano per cambiare tutti 1200 autobus da diesel a elettrico".