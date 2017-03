Gli addetti del settore sono 345 mila e l’anno scorso sono aumentati dell’ +8%. In tutto in Lombardia 102 mila imprese e 566 mila addetti

Milano, sempre più smart city, lavora per lo Human Technopole: le imprese del settore sono 44mila, secondo una elaborazione della Camera di commercio di Milano, e danno lavoro a di 345mila addetti. In coppia con Roma, mostra cifre di crescita alla quali non siamo più abituati: per gli addetti + 8% in un anno a Milano, + 13% a Roma; per le imprese rispettivamente +0,7% e + 1%, con 100 miliardi di fatturato per ognuna, sui circa 500 miliardi a livello nazionale.

“Il successo dei progetti internazionali di ricerca - spiega il Presidente della Camera di Commercio e Confcommercio Milano, Carlo Sangalli - conferma la grande opportunità dello Human Technopole che, con l’Agenzia europea per il farmaco, sarà l’impegno futuro più rilevante di Milano. In questa fase è dunque essenziale l’appoggio concreto del Governo, come conferma la visita del premier Gentiloni. Vincere queste sfide permette non solo alla nostra città ma a tutto il Paese di rafforzare l’attrattività e gli investimenti economici con benefici per i territori e l’occupazione”.

I settori smart: hi-tech, autoveicoli, trasporti e logistica, energia-acqua-rifiuti, costruzioni, commercio online, design. Qualche dato: in Lombardia si concentrano 102mila imprese smart sulle 570mila in Italia, guidate da Milano (44 mila), Brescia e Bergamo con oltre 10mila, Monza e Varese con oltre 7mila. Gli addetti sono 566mila, più di uno su quattro dei 2,3 milioni in Italia. Sono 345mila a Milano, oltre 40mila a Brescia e Bergamo, circa 30mila a Monza e Varese.

In Italia ci sono 570mila imprese e 2,3 milioni di addetti. Dopo Roma e Milano, ci sono per imprese Napoli e Torino, con oltre 20mila imprese, Bari, Brescia, Salerno, Caserta, Bergamo, Bologna con oltre 10mila. Per addetti, Torino al terzo posto con circa 150mila, poi Napoli con 76mila, Bologna con 51mila. Superano i 40 mila: Bergamo, Bari e Brescia.