Lucid Motors ha presentato una berlina da mille cavalli che sfida il monopolio di Tesla

La neonata Lucid Motors, ex Alteva, ha svelato la sua berlina elettrica da 1.000 Cv a zero emissioni. A guidare il progetto c'è Peter Rawlinson, già uomo di Elon Musk, fondatore di Tesla, società di punta nella mobilità elettrica di lusso. Rawlinson, che a Palo Alto si era occupato dello sviluppo della Tesla Model S, vettura nel mirino della Air, in Lucid Motors ha la carica di Chief Technology Officer.

La Casa californiana, da anni impegnata nello sviluppo di componentistica per la mobilità elettrica, dal 2018 produrrà la nuova vettura che avrà un'autonomia di 643 km. La macchina sarà proposta negli Stati Uniti a partire da 65.000 dollari (al cambio poco più di 62mila euro), prezzo che per un esemplare con equipaggiamento completo di ogni comfort salirà sui 100.000 dollari (95mila euro).

Il costruttore anticipa anche l'adozione della guida autonoma, anche se per ora non ne indica i tempi. Dopo il concept, presentato durante l'ultimo Salone di Los Angeles, nei giorni scorsi è stata svelata al pubblico una versione della Air che si avvicina molto al futuro modello di produzione. Oltre alla notevole autonomia, la berlina promette tempi di ricarica brevi grazie a nuove soluzioni per le batterie e performance di rilievo, con uno scatto da 0 a 100 km/h di poco superiore ai 2,5 secondi.



A livello di design, la Lucid Air mostra linee avveniristiche, esaltate nel frontale dall'adozione di proiettori full led. L'abitacolo risulta estremamente spazioso e ha nella connessione a Internet uno dei suoi atout: come la rivale Model S presenta, infatti, una plancia dominata da un sistema di infotainment con un generoso schermo che permette di navigare sul Web. Lo stile minimalista è caratterizzato dalla quasi totale assenza di pulsanti. Hi-tech è anche il cruscotto, di tipo digitale.



La vettura sarà proposta sia in configurazione a cinque posti sia a quattro, in questo caso con poltrone posteriori reclinabili sino a 55 gradi, per un esperienza di viaggio paragonabile a quella delle business class degli aerei intercontinentali. Notevole l'impianto audio di bordo che, con i suoi 29 altoparlanti - oltre a garantire una riproduzione musicale ad alta fedeltà - produce onde sonore che coprono quelle generate dalla vettura, assicurando a bordo una silenziosità in movimento di altissimo livello.