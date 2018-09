Lo dice l’Anfia, secondo la quale il nostro Paese è in vetta per volumi di vendite di mezzi a gas (soprattutto) ma anche ibridi ed elettrici

L'Italia è al primo posto in Europa per i volumi di vendita dei mezzi a Gpl, metano, ibridi o elettrici puri, che hanno rappresentato l'11,7% del mercato nel 2017, in crescita del 24% sui volumi del 2016. Per quanto riguarda, invece, la quota di mercato, l'Italia è al secondo posto dopo la Norvegia. Gpl e metano sono le alimentazioni verdi più diffuse in Italia, seguite da ibrido ed elettrico che però, pur a fronte di una domanda in crescita, nel prossimo decennio potrebbero avere "ancora un impatto sul parco circolante molto esiguo". È quanto emerge dal rapporto "L'industria automotive mondiale nel 2017 e trend 2018" realizzato dall'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia).

Il comparto delle auto ad alimentazione alternativa in Italia è composto da auto a benzina/gpl (6,5% del totale dei mercato), a benzina/metano (1,7%), da ibride (3,4% incluso le plug-in) e dalle elettriche (0,1%). L'Anfia rileva che "questi risultati, ottenuti grazie allo sviluppo delle motorizzazioni a gas, hanno consentito al nostro Paese di avere un parco composto da circa 927 mila auto a metano e 2,3 milioni di auto a gpl e di avere la più ampia rete distributiva in Europa". Nel 2017, in particolare, il buon andamento delle vendite di auto a gpl (+27%) ha riguardato sia i privati (+25%) che le società (+36%).