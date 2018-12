L'incentivo per i veicoli che emettono da 70 a 90 grammi di CO2 per chilometro, previsto dall'emendamento "è destinato principalmente ad auto diesel di piccola taglia

L'incentivo previsto dal Governo con il famoso emendamento per i veicoli che emettono da 70 a 90 grammi di CO2 per chilometro, è “destinato principalmente ad auto diesel di piccola taglia, molte delle quali ancora 'sporche', con probabili ricadute negative sulla qualità dell'aria".

Lo scrivono in una nota comune le ong Transport & Environment, Legambiente, Kyoto Club, WWF Italia, Cittadini per l'Aria secondo le quali "l'applicazione proposta del governo nell'approccio bonus-malus andrebbe rivisitata a favore di veicoli a zero e basse emissioni". Le associazioni hanno comunque apprezzamento.

"Con la proposta di introduzione del meccanismo bonus-malus – si legge in una nota - il governo mostra un segnale importante di attenzione verso l'urgenza climatica in corso. Il malus è una misura efficace nell'orientare i consumatori verso l'acquisto di veicoli maggiormente efficienti".

Le associazioni fanno notare che nei prossimi tre anni il mercato si orienterà verso modelli con emissioni sui 95gr/km (il cosiddetto standard 2021): auto con motori a combustibili fossili, che però hanno diritto all'incentivo. "Esiste il rischio - si legge nella nota congiunta - che il budget stanziato dal governo venga completamente assorbito da questa fascia, non lasciando spazio all'incentivo di veicoli veramente efficienti e in grado di guidare il mercato verso la decarbonizzazione".

"Infine - concludono le ong - è importante assicurarsi che il bonus destinato ai veicoli elettrici sia disegnato in maniera tale da essere socialmente equo".