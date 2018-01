Lo evidenzia un recente rapporto dell'International Energy Agency (IEA). La Cina ha superato gli Stati Uniti nella diffusione

Sono più di 2 milioni i veicoli elettrici che circolano attualmente sulle strade in tutto il mondo. È quanto risulta da un recente rapporto dell'International Energy Agency (IEA), che sottolinea come, nonostante la forte crescita (+60%), al momento i veicoli elettrici (EV) costituiscano solo lo 0,2% del parco circolante mondiale e, quindi, abbiano un limitatissimo impatto sulla riduzione del gas serra che, secondo lo studio Intergovernmental Panel on Climate Change, sono generati globalmente per il 14% dai mezzi di trasporto. A livello di mercati, nel 2016 la Cina ha sorpassato gli Stati Uniti, raggiungendo una diffusione di EV dell'1,5% sul parco complessivo, mentre in Usa la quota è dell'1,13%.



Il boom in Norvegia - Grazie a incentivi e agevolazioni fiscali, le auto elettriche o ibride in Norvegia hanno rappresentato oltre la metà delle nuova auto vendute nel 2017. Nel dettaglio, i dati ufficiali indicano che le vendite di auto a emissioni zero - soprattutto modelli completamente elettrici più alcuni a idrogeno - hanno raggiunto un quinto del totale (20,9%). A queste si aggiungono i veicoli ibridi, pari al 31,3% di cui il 18,4% ibridi plug -in. I dati mettono il Paese scandinavo sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo prefissato per il 2025, anno in cui tutte le nuove auto commercializzate dovranno essere a emissioni zero.



Ricarica ultraveloce in Europa - Al via il progetto "E-VIA FLEX-E mobility in Italy, France and Spain" per l'installazione di 14 stazioni di ricarica ultraveloce in Europa, coordinato da Enel e co-finanziato dalla Commissione Ue. L'obiettivo è quello di sperimentare una rete che permetta ai nuovi veicoli elettrici, con autonomia superiore ai 300 Km, di percorrere lunghe distanze e di contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle e-car in Europa.

Il progetto, presentato da Enel in qualità di coordinatore, in collaborazione con le utility EDF, Enedis e Verbund, le case automobilistiche Nissan e Groupe Renault e Ibil, società spagnola specializzata nei servizi di ricarica per i veicoli elettrici, è stato selezionato dalla Commissione Ue nell'ambito della call Connecting Europe Facility Transport 2016, ottenendo un finanziamento che coprirà metà dell'investimento necessario. Il budget complessivo co-finanziato dalla Commissione è di circa 6,9 milioni di euro.