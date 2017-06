Il telescopio Keplero ha individuato 219 corpi celesti, dieci dei quali potrebbero disporre di acqua liquida sulla superficie

Scoperti altri 219 corpi celesti candidati ad essere classificati come pianeti e dieci di questi sarebbero abitabili, come la Terra. A vederli è stato il telescopio spaziale Keplero della Nasa.



L'ente spaziale statunitense ha infatti annunciato di aver pubblicato un nuovo catalogo della missione Keplero, sottolineando che i 10 'nuovi' pianeti hanno una dimensione simile alla Terra ed "orbitano alla giusta distanza dalla loro stella per poter avere acqua liquida sulla loro superficie".



Nel nuovo catalogo, l'ottava raccolta della missione, i possibili 'altri mondi' salgono a 4.034, 2.335 dei quali già indicati come pianeti e oltre 30 - dei 50 verificati - grandi come la nostra Terra nella fascia abitale. "Questa è la versione più completa e dettagliata di esopianeti candidati, che sono pianeti al di fuori del nostro sistema solare, scoperti nei primi quattro anni di dati di Keplero" ha spiegato la Nasa. È anche "il catalogo finale dell'osservazione spaziale nell'area di cielo nella costellazione di Cygnus" ha aggiunto.

"Il set di dati di Keplero è unico, perché è l'unico che contiene una popolazione di questi corpi celesti simili alla Terra, pianeti che hanno circa la stessa dimensione e la stessa orbita della Terra" sottolinea Mario Perez, Program scientist di Keplero, al lavoro nella Divisione Astrofisica della Direzione Missioni scientifiche della Nasa.

"Comprendere la loro frequenza nella galassia - ha osservato lo scienziato - contribuirà alla progettazione di future missioni della Nasa per cercare un'altra Terra". I dati di Keplero, ha riferito ancora l’ente spaziale, "permetteranno agli scienziati di determinare quali popolazioni planetarie, dai corpi rocciosi di dimensioni della Terra ai giganti di gas delle dimensioni di Giove, costituiscono la demografia planetaria della galassia".



"Questo catalogo è frutto di misure molto accurate e rappresenta il punto di partenza per rispondere direttamente a una delle domande più interessanti dell'astronomia: quanti pianeti come la nostra Terra ci sono nella galassia?" ha chiarito Susan Thompson, ricercatore scientifico di Keplero per il Seti Institute di Mountain View, in California, e primo autore dello studio del catalogo.