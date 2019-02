Una nuova tecnica sarà in grado di trasformare il 25% di tutti i rifiuti di plastica in un carburante simile al gasolio. La ricerca della Purdue University è stata pubblicata sulla rivista ACS Sustainable Chemistry and Engineering

Per combattere la dispersione nell’ambiente della plastica non c’è solo il recupero e il riciclo o la sua valorizzazione energetica. Una nuova soluzione potrebbe arrivare, infatti, da una nuova tecnica, in grado di trasformare il 25% di tutti i rifiuti di plastica in un carburante simile al diesel, attirando nuovi investimenti economici, che darebbero una spinta all'industria del riciclo.



La ricerca della Purdue University, pubblicata sulla rivista ACS Sustainable Chemistry and Engineering, mostra che il processo è potenzialmente più pulito ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto sia all'incenerimento sia al riciclo dei rifiuti.



Al momento, solo il 20% circa della plastica che usiamo viene riciclata, e una percentuale di poco superiore finisce negli inceneritori, che evitano all'ambiente l'inquinamento dovuto alle microplastiche ma immettono in atmosfera emissioni inquinanti. Convertire la plastica in un prodotto economicamente appetibile e che non produce lo stesso tipo di danno ambientale non è la soluzione definitiva, ma potrebbe avvicinarsi ad essa, aiutando il business del riciclo dei rifiuti:



"La nostra tecnologia potrebbe incentivare il riciclo", commenta Linda Wang, uno degli autori dello studio, "riducendo al tempo stesso la riserva mondiale degli scarti di plastica". La tecnica si basa su una particolare proprietà dell'acqua che, quando viene riscaldata per diverse ore a poco meno di 500 gradi Celsius e contemporaneamente compressa, comincia a comportarsi sia come un liquido sia come un gas, riorganizzando le molecole del polipropilene - che costituisce il 25% della plastica - e ottenendo un prodotto chiamato nafta. I ricercatori guidati da Wan-Ting Chen sono riusciti a convertire più del 90% del polipropilene, dimostrando che il processo è molto efficiente.