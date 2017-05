Il documento contiene una serie di linee guida per creare in Italia un mercato delle auto elettriche. Ne fanno parte Regioni, comuni, utility e consorzi

La rivoluzione nella mobilità che nascerà da una sempre maggiore diffusione delle auto elettriche deve partire dall'Italia dei Comuni, che, con politiche di agevolazioni per le vetture a emissioni zero, possono migliorare la qualità dell'aria. È il messaggio contenuto nella Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica, sottoscritta dai principali protagonisti della filiera della mobilità sostenibile e presentata nel corso di e_mob, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica, che si è svolta al Castello Sforzesco di Milano.



Il documento, che contiene una serie di linee guida per creare in Italia un mercato delle auto elettriche, è stato firmato da una lunga serie di soggetti. C'è il comitato promotore di e_mob: Comune di Milano, Regione Lombardia; associazioni che si occupano della promozione della mobilità elettrica come Class Onlus; aziende che si occupano della rete di ricarica Enel, A2A e Hera; Itass Assicurazioni e Cobat - Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, che recupera e ricicla tutte le componenti delle vetture, rendendo doppiamente puliti i veicoli a emissioni zero. A sottoscrivere la Carta anche il comitato scientifico, composto da RSE, Elettricità Futura, Asstra, Adiconsum, CEI-CIVES, Amat e Utilitalia.





“Comuni e Regioni possono davvero cambiare le carte in tavola - spiega Camillo Piazza, presidente di Class Onlus. Per questo motivo busseremo alle porte di ogni municipio per portare sulla scrivania di ogni sindaco d'Italia la Carta. Se gli enti locali adotteranno queste semplici linee guida, potranno trainare il Paese nella riduzione dell'impatto delle polveri sottili nelle aree urbane. Già qui con noi oggi ci sono i comuni di Milano, Torino, Firenze, Bologna e Varese. Il nostro obiettivo è arrivare a far sottoscrivere la Carta ad almeno il 50% dei Comuni italiani. La rivoluzione elettrica parte dai campanili."

In mezzo a una silenziosa scuderia di auto elettriche, con gli ultimi modelli del gruppo PSA (Peugeot-Citroen), Volkswagen, Renault e Nissan, il comitato promotore di e_mob ha illustrato i contenuti della Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica.