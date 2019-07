È partita la sperimentazione che detta le regole per la circolazione dei monopattini e dei veicoli simili, come segway, hoverboard, skateboard e monoruote

A Milano il Comune recepisce le linee guida previste dal ministero dei Trasporti, consentendo la circolazione dei monopattini e degli altri micro veicoli elettrici nelle aree pedonali, purché la velocità del mezzo non superi i 6 chilometri orari; in una seconda fase, questi mezzi potranno circolare su piste e percorsi ciclabili e ciclopedonali e nelle Zone 30, con il limite di velocità di 20 chilometri orari, appena sarà posizionata la segnaletica. Saranno vietate le strade con il pavè e le corsie preferenziali, anche in Zone 30. Il decreto prevede che i dispositivi siano dotati di limitatore di velocità. I cartelli stradali dedicati alla micromobilità elettrica previsti sono duecento.



Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sottolineato come sulla circolazione dei monopattini è "necessaria una regolamentazione più efficace da parte del governo. Noi cerchiamo di fare la nostra parte, ma chiediamo che il governo faccia la sua". Secondo Sala, infatti, "se oggi, di fronte a un utente che palesemente non rispetta le regole e mette a rischio l'incolumità sua e degli altri, non possiamo fare un fermo amministrativo del monopattino, questo è un tema".



A Torino, invece, la delibera che autorizza la sperimentazione della “micromobilità elettrica” è stata approvata dalla Giunta comunale, su proposta dell'assessora Maria Lapietra, dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale del 4 giugno. "Abbiamo aderito a questa possibilità - spiega Lapietra - per offrire ai cittadini altre modalità di mobilità alternative e per agevolare il cosiddetto ‘ultimo miglio’ negli spostamenti intermodali. Si tratta di un servizio che si può integrare con quelli già attivi, contribuendo così a diminuire l'uso dei mezzi più inquinanti e aiutandoci a migliorare l'ambiente e la qualità dell'aria". Fino a oggi vietati, monopattini e segway dovranno essere condotti esclusivamente da maggiorenni e minori in possesso della patente Am e potranno viaggiare alla velocità massima di 20 km orari.



Monopattino a Cattolica - Il Comune di Cattolica lancia il monopattino elettrico e il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli arriva a inaugurarlo, e a provarlo di persona, sul lungomare. "Da domani sarà la prima città in Italia che darà la possibilità ai cittadini e ai turisti - ha detto il ministro - di potersi spostare su tutto il territorio urbano con questo nuovo strumento di micromobilità elettrica, non impattante, non inquinante e sostenibile, ovviamente mantenendo altissima l'attenzione sulla sicurezza. Non sono mezzi pericolosi, ma vanno usati con attenzione".