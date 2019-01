Da oggi in città i nuovi mezzi ecologici, più sicuri e capienti. "A giorni i tricicli entreranno in servizio nelle principali città italiane come Roma, Napoli e Bologna”

Sono entrati in funzione nei sei centri di recapito della città di Milano i primi 50 nuovi motocicli 100% elettici a tre ruote di Poste Italiane. Obiettivo dei nuovi mezzi è rendere più ecologica, oltre che più sicura e agevole per i portalettere, la consegna dei pacchi nelle città, in costante aumento per via dello sviluppo dell'e-commerce.

"I nuovi tricicli sono ecologici, più sicuri per il conducente e hanno una capacità di carico tre volte superiore - da 76 a 210 litri - rispetto al motociclo a due ruote" ha spiegato la responsabile della gestione operativa di Poste Italiane per la Lombardia Tiziana Magnoni, illustrando le caratteristiche dei nuovi scooter. "Altra novità è l'ampliamento della fascia di consegna, che arriva fino alle 19.45, e questo per andare incontro alle esigenze dei clienti che fanno acquisti online" ha aggiunto.

Oltre ai 50 mezzi di Milano, la nuova flotta di veicoli a tre ruote di Poste Italiane conta 70 motocicli in Lombardia e 330 su tutto il territorio nazionale. "A giorni i tricicli entreranno in servizio nelle principali città italiane come Roma, Napoli e Bologna - ha detto Magnoni - mentre in Lombardia i primi capoluoghi ad essere serviti da nuovi mezzi saranno Bergamo e Mantova”.