Il bando è destinato alle città di oltre 50.000 abitanti, mentre per il precedente la soglia erano i 100.000. Tra i punti salienti sostegno a bici elettriche e sharing mobility

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando relativo al nuovo Programma di cofinanziamenti del Ministero dei Trasporti in materia di mobilità sostenibile, che ora è ufficialmente partito.

"Si tratta - ha dichiarato Vannia Gava, sottosegretario all’Ambiente - di un bando destinato alle città di oltre 50.000 abitanti, e questo significa un grande sforzo, visto che il precedente era per le città di oltre 100.000: la scelta di ampliare la platea ha di fatto triplicato il bacino di utenza potenziale. Il Programma mira a sostenere strumenti alternativi all'impiego ‘singolo’ dell'auto privata, puntando su tre assi operativi e mirati; realizzazione di ciclabili per i tragitti urbani casa-scuola e casa-lavoro e incentivi all'acquisto di bici elettriche; sostegno alla sharing mobility e sostegno alle attività dei mobility manager.

"Il Programma -aggiunge - esprime una precisa scelta contro l'ormai insostenibile impiego singolo dell'auto privata in città, visto che in Italia (soprattutto nelle aree urbane) le automobili sono davvero troppe e questa è una delle principali cause di inquinamento. Ho inviato una lettera a tutti i sindaci delle città interessate, per stimolare la loro partecipazione al bando, convinta come sono che solo la collaborazione tra diversi enti sia la strada maestra per risolvere i problemi".