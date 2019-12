La Pubblica amministrazione, con amministrazione regionale, ArpaFVG, Aziende sanitarie e Comuni capoluogo, si doterà di 600 veicoli elettrici già nel 2021

Il Friuli Venezia-Giulia è la prima Regione in Europa a investire su un Piano di mobilità elettrica che porterà la Pubblica amministrazione a dotarsi di iniziali 600 veicoli elettrici già nel 2021. Lo ha annunciato l'assessore all'ambiente, Fabio Scoccimarro. Il bando Neomix, questo il nome del progetto del valore di 20 milioni di euro in 5 anni, partirà nel 2020 e il parco auto elettrico sarà disponibile nel 2021 a favore di Amministrazione regionale, ArpaFVG, Aziende sanitarie e Comuni capoluogo.



"Oltre a ciò - ha ricordato l'assessore - abbiamo investito sull'impianto fotovoltaico di Trieste Airport, che sarà il primo aeroporto internazionale in Europa a energia rinnovabile, tanto che qui troveranno posto parte delle 250 colonnine elettriche a ricarica veloce che andranno a costituire l'infrastruttura di rete su tutto il territorio regionale".



Sul fronte dei veicoli privati, il FVG conta 800mila mezzi, di cui 125mila di categoria euro 0 o precedenti. "Per favorire la sostituzione delle auto inquinanti - ha spiegato Scoccimarro - la Regione ha introdotto gli incentivi e si possono ricevere fino a 5mila euro di contributo, oltre a quello statale, per acquistare un'auto nuova, usata o a chilometri 0 non inquinante".



L'interesse dei cittadini per questa misura è dimostrato dai numeri del bando: da metà settembre a metà ottobre sono andati esauriti gli 1,8 milioni di euro a bilancio per l'incentivo all'acquisto di auto ibride ed elettriche. Le domande sono state 524.