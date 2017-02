Il Ministro dell’ambiente potrebbe candidare il Centro comune di ricerca di Ispra ad ospitare l’autorità europea

Gian Luca Galletti potrebbe candidare il Centro comune di ricerca della Ue a Ispra, in provincia di Varese, per ospitare la futura Autorità europea di controllo ambientale dei mezzi di trasporto. La notizia è della settimana scorsa, ed è emersa mentre il ministro dell'Ambiente stava riferendo alla Commissione Ambiente del Senato sulle politiche del governo per il clima e l'energia.

Il Centro di Ispra (Varese) fa parte del "Joint Research Centre" (JRC) della Commissione europea, che comprende 7 istituti di ricerca in 5 paesi. "La nuova normativa europea - ha spiegato Galletti - punta alla realizzazione di un sistema di controlli e certificazione sul rispetto dei requisiti dei mezzi soggetti ad immatricolazione, ai fini della salvaguardia ambientale, della riduzione delle emissioni e dell'inquinamento atmosferico. Tale normativa punta alla costituzione di una Autorità Europea di controllo che potrebbe essere opportunamente collocata presso una delle strutture del Centro Comune di Ricerca". Il ministro ha parlato di una "possibile candidatura del Centro di Ricerca sito nella cittadina di Ispra, in provincia di Varese, dove esiste già un’a infrastruttura europea in grado di ospitare adeguatamente la sede di tale istituenda Autorità Europea di controllo ambientale dei mezzi di trasporto".