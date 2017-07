A illustrare i possibili impieghi dei 7 milioni di tonnellate di gusci scartati ogni anno è James Morris dell'Istituto reale belga di scienze naturali

Ogni anno si buttano oltre 7 milioni di tonnellate di gusci di molluschi, ma questi scarti potrebbero diventare una nuova fonte di biomateriali sostenibili da "riciclare" in diversi ambiti, dall'agricoltura al trattamento delle acque reflue.



A illustrarne i possibili impieghi è il professor James Morris dell'Istituto reale belga di scienze naturali, nell'ambito del meeting annuale della Society for Experimental Biology in corso a Goteborg in Svezia. I gusci di mollusco, spiega il ricercatore, sono considerati degli scarti dall'industria dei frutti di mare e "finiscono in larga parte in discariche".



Una pratica "che non solo è costosa e dannosa per l'ambiente, ma che è anche un colossale spreco di biomateriali potenzialmente utili", sottolinea. Tra le applicazioni proposte dal team del dottor Morris c'è l'uso dei gusci scartati per ripristinare i 'reef' di ostriche danneggiati o per avviarne la coltivazione. Inoltre, i gusci sono costituiti per il 95% di carbonato di calcio, un composto utilizzato in molte applicazioni agricole e ingegneristiche. I gusci potrebbero ad esempio essere utilizzati nei campi per controllare l'acidità del suolo, oppure potrebbero diventare mangime per galline come supplemento di calcio. Il carbonato di calcio è anche un ingrediente comune nella miscela di cemento e viene utilizzato per il trattamento di acque reflue. Purtroppo, quello usato per questi scopi arriva in larga parte dalle cave, attività poco sostenibile: ecco perché sostituirlo con il carbonato ricavato dai gusci potrebbe risultare utile.