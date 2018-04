Limitazioni in vista all’Eur. Il sindaco Raggi: “Con Formula E Roma vetrina e punto di riferimento a livello internazionale.”

Si scaldano i motori della macchina organizzativa che porterà Roma e il quartiere Eur ad accogliere la tappa italiana del Campionato ABB FIA Formula E, in programma il prossimo 14 aprile. Una manifestazione sportiva, unica nel suo genere, che porterà Roma nuovamente al centro del mondo con la trasmissione della gara in 50 paesi e un’audience a livello internazionale di oltre 20 milioni di spettatori.

A dieci giorni da uno degli eventi sportivi più attesi della stagione, inizieranno una serie di lavori di allestimento del circuito cittadino, dei box e delle tribune, e che proprio per limitare l’impatto per la circolazione urbana e i disagi per i cittadini, avranno luogo la notte, a partire alle 20.30 e fino alle 5.30 del mattino. Già da mesi, gli uffici tecnici di Roma Capitale e dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità sono al lavoro per progettare e ridurre al minimo i disservizi verso i cittadini e i turisti.

I lavori di allestimento comporteranno modifiche alla viabilità privata e pubblica nel quartiere, oltre ad alcune limitazioni alle soste nelle aree circostanti. A ridosso della gara, precisamente dalle 20.30 del 12 aprile, è inoltre previsto il divieto di transito nell’area del circuito. I lavori di disallestimento inizieranno sabato 14 aprile alle ore 20.30 e andranno avanti fino a lunedì 16 aprile alle ore 5.30, orario a partire dal quale la mobilità diurna tornerà alla normalità.

Tutti i dettagli delle modifiche alla viabilità urbana e le linee di autobus interessate sono disponibili sul sito di Roma Mobilita, li trovi al seguente link.

“Con la Formula E Roma - ha detto il sindaco Virginia Raggi - diventa vetrina e punto di riferimento a livello internazionale. Un’opportunità per mostrare il modello di città sostenibile che stiamo realizzando grazie a politiche mirate ad aumentare le opere su ferro e a incentivare la mobilità ciclopedonale e l’elettrico, con uno sguardo allo sviluppo tecnologico e all’innovazione. Nelle settimane che precedono l’evento, il quartiere dell’Eur subirà modifiche alla viabilità che saranno puntualmente condivise su tutti i canali informativi e che già sono visibili sui canali istituzionali per evitare al minimo i disagi”.

“Siamo consapevoli dell’impegno che richiediamo ai cittadini di Roma - ammette Alejandro Agag, Amministratore Delegato Formula E - in particolare ai residenti e ai lavoratori del quartiere Eur, ma crediamo che questo evento sia un’opportunità di visibilità unica per la città, nonché un grande spettacolo sportivo che farà divertire le persone. Il prossimo 14 aprile tutti i riflettori saranno puntati su Roma, la cui bellezza sarà diffusa in ogni parte del mondo e raggiungerà circa 20 milioni di persone in tutto il mondo.”

La Formula E è il primo campionato al mondo di corse automobilistiche per monoposto completamente elettriche, che gareggiano sulle strade di alcune tra le città più riconosciute al mondo - tra cui Hong Kong, Marrakech, Buenos Aires, Monaco, Parigi, Berlino, New York e, da quest’anno, Roma. La stagione inaugurale di Formula E è incominciata nel settembre del 2014 nel parco olimpico di Pechino. La gara inaugurale della quarta edizione del Campionato ABB FIA Formula E si è svolta a dicembre a Hong Kong, mentre il finale di stagione si disputerà a New York a metà luglio.