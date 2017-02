Inventata da un team dell’Università Carlo III di Madrid, riesce a creare pelle sintetica a basso costo e in poco tempo

È stata realizzata dell'università Carlo III di Madrid la prima stampante 3D capace di produrre pelle umana: grazie all’utilizzo di un mix di cellule umane e plasma, produce - in tempi rapidi e a basso costo - tessuti destinati ai trapianti e alla sperimentazioni di farmaci e sostanze chimiche. Il dispositivo, al quale è stato dedicato un articolo dalla rivista Biofabrication, è stato realizzato da un team guidato da José Luis Torcano ed è in grado di stampare riquadri di tessuti di 10 centimetri di lato in appena 35 minuti.

Il suo funzionamento è analogo a quello delle stampanti 3D tradizionali, che realizzano oggetti tridimensionali sovrapponendo uno sull'altro sottili strati di materiale: la stampa di tessuti molto simili alla pelle umana viene ottenuta sovrapponendo strati di plasma e cellule prelevate con biopsia e moltiplicare in provetta.

La stampante replica la struttura della pelle, con uno strato più esterno che protegge dall'ambiente esterno e un secondo più sottile ricco di collagene, la proteina che garantisce elasticità dell’epidermide. Lo strumento, già pronto per la commercializzazione, produce tessuti che possono essere usati per trapianti o per fare test, riducendo tempi e costi rispetto alle tecniche usate finora che prevedono di far crescere i tessuti su delle piastre, in laboratorio.

“Questo metodo di bioprinting – ha detto Alfredo Brisac, amministratore delegato di BioDan, un’azienda che collabora al progetto – permette di produrre pelle in modo standardizzato, in forma automatizzata, e con un processo meno costoso della produzione manuale”. Il nuovo macchinario è al momento in attesa dell’approvazione delle varie agenzie europee di regolazione, per garantire che il tessuto prodotto sia compatibile per l'uso su pazienti che necessitano trapianti in seguito a gravi ustioni.