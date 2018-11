La start-up è giunta quarta in un concorso organizzato dal Dipartimento della Difesa che puntava a una migliore risoluzione delle immagini aeree in casi di disastri naturali

Una start-up italiana si è piazzata al quarto posto in un concorso organizzato dal Pentagono sullo sviluppo di tecniche di computer vision e algoritmi applicate ad immagini aeree in grado di rilevare disastri naturali emergenti, migliorarne la risposta e quantificarne gli impatti al fine di salvare molte vite.

Il prestigioso piazzamento nel concorso internazionale "DIUx xView 2018 Detection Challenge", organizzato dal Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti in collaborazione con la National Geospatial Intelligence Agency, è andato a Studiomapp, con sedi a Ravenna e Roma. La sfida è stata lanciata dalla Defence Innovation Unit (DIU), l’organizzazione statunitense che ha l'obiettivo di mettere in contatto il Dipartimento di Difesa con aziende tecnologiche innovative e start-up per risolvere problemi di sicurezza nazionale.

“Quando siamo venuti a conoscenza della sfida lanciata dal Pentagono”, commenta Angela Corbari, cofondatrice e direttore operativo di Studiomapp, “abbiamo subito deciso di metterci in gioco. Siamo specializzati in Location Intelligence, e le immagini satellitari sono una delle fonti dati principali che usiamo per reperire informazioni sul territorio e l’ambiente su scala mondiale. Dare un contributo per migliorare le risposte nei casi di disastri naturali, come terremoti ed alluvioni, è stato davvero stimolante.”

Leonardo Alberto Dal Zovo, cofondatore e direttore tecnico di Studiomapp, aggiunge: “Negli ultimi anni sono stati raggiunti risultati incredibili con l’Intelligenza Artificiale applicata alla visione artificiale, ma l’analisi di immagini satellitari presenta complessità specifiche ancora non del tutto risolte, e le soluzioni che funzionano bene in altri ambiti non riescono ad ottenere risultati altrettanto buoni”. La mente dietro al successo conclude: “Abbiamo sviluppato un insieme di modelli avanzati di reti neurali che, collaborando, sono capaci di ottenere risultati generali molto promettenti. Questo premio aggiunge un altro importante riconoscimento globale al nostro know-how nel settore geo-intelligence, già confermato da diversi partner e clienti”.

Studiomapp è supportata da prestigiose istituzioni ed organizzazioni, fra cui l’Agenzia Spaziale Europea, l’Agenzia Spaziale Italiana, Lazio Innova, Climate-KIC, ASTER, il programma europeo Copernicus, CNA e il Comune di Ravenna, mentre per la parte tecnologica si avvale del supporto di Fiware, Microsoft e NVIDIA per l’uso dell’Intelligenza Artificiale con le GPU. Le motivazioni della sfida - In occasioni di disastri, come l’uragano Irma nel 2017 che ha lasciato una scia di distruzione ed allagamenti dalle Bahamas alla Florida, gli analisti della National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) hanno avuto per varie settimane il compito di analizzare centinaia di immagini satellitari ad altissima risoluzione. Dagli edifici danneggiati alle strade non più percorribili a ponti sommersi d’acqua, le immagini dall’alto hanno fornito informazioni essenziali per i soccorritori e per gli interventi di ripristino. L’abbondanza di dati derivanti dai sistemi satellitari a sempre maggior risoluzione spaziale e temporale e l’aumento su scala globale delle applicazioni basate dalle immagini di questo tipo ha dato lo slancio per creare modelli ed algoritmi più sofisticati e robusti per l’identificazione di oggetti dall’alto. L’applicazione di algoritmi di visione artificiale ad immagini satellitari ha il potenziale di rilevare disastri naturali emergenti, migliorarne la risposta e quantificarne gli impatti diretti ed indiretti, in sostanza salvare molte vite.