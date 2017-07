Si tratta di un sistema per il monitoraggio delle acque pluviali. Ai giovani talenti vincitori di Campus Party 5.000 euro e due stage

Un “tombino smart” per monitorare il livello e la criticità delle acque che scorrono nei sistemi fognari ha vinto il “Senseable City Hackathon - Make Sense to Sensors”, l’hackathon che A2A Smart City, società del Gruppo A2A, ha dedicato ai giovani talenti di Campus Party.



Il “tombino smart” è un sistema per il monitoraggio delle acque pluviali che ne rileva la variazione all’interno dei tombini cittadini: un insieme di sensori che diventano un dispositivo per il monitoraggio dei punti di raccolta delle acque pluviali, consentendo di rilevare eventuali problematiche, come un allagamento o un’ostruzione, permettendo di attivare azioni di prevenzione.



Il “tombino smart” può consentire di migliorare il livello di sicurezza dei cittadini prevenendo eventuali allagamenti e relative ripercussioni, per esempio sul traffico stradale; aiuta inoltre ad ottimizzare i servizi di pronto intervento, fornendo indicazioni puntuali su quando effettuare un’operazione di manutenzione. Infine, il progetto “tombino smart” prevede una mappa della città che evidenzia le aree che hanno bisogno di manutenzione urgente, necessaria o procrastinabile.



Il team vincitore dell’hackathon è stato premiato, durante la serata dedicata da Campus Party, con un premio di 5.000 euro e due stage in A2ASmartcity. Il “Senseable City Hackathon - Make Sense to Sensors” è stato ideato pensando a una città che dinamicamente si pone in rapporto con i suoi abitanti attraverso i sensori, che a loro volta “percepiscono” la nuova digital city. L’obiettivo della sfida era trovare soluzioni che uniscono l’Internet of Things con i bisogni dei cittadini di domani.