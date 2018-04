Il device analizza i dati che riceve in real time ed è in grado di definire se la situazione è a norma

Immaginare una città senza alberi è impensabile: sono fondamentali per la vita dell’uomo, sono in grado di raccogliere l’anidride carbonica presente nell’atmosfera, di regolare il livello idrico e di generare un microclima favorevole per la vita delle persone. Anche se la stabilità e la sopravvivenza degli alberi è continuamente messa in pericolo all’interno delle città, a causa di fattori antropici come l’inquinamento, la guerra allo smog e ai gas serra può essere vinta progettando e tutelando il verde urbano con intelligenza e con gli strumenti giusti. Per questo motivo nasce Treevoice.

Treevoice è un dispositivo IoT (hardware e software) in grado di monitorare la stabilità degli alberi. Il device analizza i dati che riceve in real time e, grazie all’intelligenza artificiale inserita a bordo, è in grado di definire quando una situazione è a norma o fuori norma.



L’obiettivo di Treevoice è quello di creare un valore aggiunto e un valido sostegno per tutti coloro che intendono monitorare lo stato di salute degli alberi: offrire maggiore conoscenza per rendere i luoghi in cui viviamo non solo più innovativi, ma anche più sicuri.

Come funziona? Il dispositivo comunica i dati raccolti attraverso la rete wireless LoraWan sfruttando la tecnologia LTE. Una rete cifrata, sicura, a basso consumo e ad elevata copertura. Il sistema è progettato per garantire un’ottimizzazione della batteria del dispositivo a tre livelli, con una durata media di 10 anni.



In situazioni normali quasi tutta la componentistica è spenta, si accende solo quando occorre trasferire l’informazione. Questo sistema garantisce una scarsa manutenzione del device. Treevoice è preciso e puntale, rafforza il lavoro umano monitorando continuamente il verde urbano: si interviene solo sugli alberi a rischio. La Dashbord di analisi è studiata per mostrare tutte le informazioni raccolte dal singolo dispositivo. All’interno della piattaforma è possibile settare i valori di proprio interesse e attivare le notifiche che avvisano l’utente in caso di situazioni fuori norma.



Treevoice è dunque un sistema altamente innovativo, sicuro e affidabile (perché resistente all’acqua e agli agenti atmosferici) e può essere installato in tutti quegli ambienti che necessitino di analisi.

Treevoice è la giusta soluzione per dare vita alle città intelligenti e più smart.

Per maggiori informazioni è possibile contattarli a: info@flexienergy.it