Per millenni interi e a dispetto di enormi cambiamenti climatici, gli uomini di Neanderthal hanno frequentato l’isola di Jersey, nel canale della Manica

Gli uomini di Neanderthal avevano dei luoghi che possono essere descritti come ete turistiche, dove si recavano abitualmente, generazione dopo generazione, seguendo percorsi stabiliti. Lo svela una ricerca di alcuni archeologi dell’Università di Southampton: l'isola di Jersey, nel Canale della Manica, è stata molto visitata nel periodo che va dai 180.000 ai 40.000 anni fa, come dimostrano le nuove analisi condotte sui resti del sito di La Cotte de Saint Brélade.

''La Cotte doveva essere un posto molto speciale per i Neanderthaliani: sembra che si siano spostati volontariamente per raggiungere questo sito attraverso più generazioni'' spiega il coordinatore dello studio, Andy Shaw. Il suo gruppo di ricerca ha studiato, in collaborazione con il British Museum, l'University College di Londra e l'Università del Galles, gli strumenti di pietra che i Neanderthaliani si sono lasciati alle spalle nel loro cammino, riuscendo così a mappare i loro spostamenti nei territori che ora si trovano sotto il Canale della Manica.

Secondo la ricostruzione degli esperti, i Neanderthal sarebbero tornati assiduamente a La Cotte, nonostante i significativi cambiamenti climatici e ambientali che si sono verificati nel tempo: per raggiungere questa meta durante le ere glaciali hanno attraversato grandi spazi gelidi, e hanno continuato a fare questi viaggi anche quando le temperature si sono alzate, trasformando questa località in un'altura che svetta al largo della vasta pianura costiera della Francia settentrionale.

''Vogliamo capire come mai questo sito sia diventato così persistente nella mente dei primi Neanderthal'', afferma l'archeologa Beccy Scott del British Museum. “Nel modo in cui i Nenaderthal vi si sono recati ripetutamente nel tempo sembra persino di intravedere una mappatura di questi luoghi, o per lo meno una certa conoscenza della geografia. Nello specifico, però, resta ancora da capire cosa li attirasse qui. Potrebbe darsi che l'intera isola fosse ben visibile da molto lontano, un po' come un cartello stradale, oppure i Neanderthal potrebbero essersi tramandati di generazione in generazione la conoscenza della presenza di rifugi''.