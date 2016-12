Con il secondo bando dell'iniziativa Azioni urbane innovative, la Commissione europea stanzia 50 milioni di euro per progetti che aiutino le città a risolvere le sfide urbane

La Commissione europea ha lanciato, la settimana scorsa, un nuovo bando, per un importo di 50 milioni di euro, come parte dell'iniziativa Azioni urbane innovative. Le città possono candidarsi direttamente e ottenere i fondi messi a disposizione per progetti urbani innovativi in tre categorie, coerentemente con le priorità dell'agenda urbana per l'UE: integrazione dei migranti, mobilità urbana ed economia circolare. Il bando è valido da oggi fino a metà aprile 2017.

La gamma di iniziative sin qui finanziate è assai vasta: per esempio, a Vienna è stato creato uno sportello unico di servizi pubblici che orienta i migranti nel loro percorso di integrazione nella città, a Madrid sono stati istituiti quattro poli in quartieri caratterizzati da tassi di disoccupazione elevati per creare posti di lavoro nei settori dell'energia, della mobilità, del riciclo e dell'alimentazione, promuovendo al contempo l'economia solidale. Sono due dei progetti che, assieme ad altri sedici, hanno vinto il primo bando Azioni urbane innovative, pubblicato l'anno scorso, che quest’anno viene riproposto.

La Commissaria per la Politica regionale Corina Crețu ha dichiarato: "Con quest'iniziativa offriamo alle città gli strumenti per trasformare le loro idee in azioni concrete, che possiamo poi condividere a livello europeo. Sappiamo infatti che le soluzioni alle sfide più pressanti - la disoccupazione, l'esclusione sociale, il cambiamento climatico, per citarne solo alcune - provverranno dalle città stesse. L'agenda urbana è precisamente intesa a dare loro voce."