Si chiama Terminator, è simile a quella del cyborg protagonista del film ma elastica come quella umana

Pronta la pelle elettronica 'Terminator', la prima completamente riciclabile, capace di ripararsi da sola come quella del cyborg protagonista dell’omonima pellicola ed elastica come quella umana. Promette numerose applicazioni, dalla robotica alle future protesi, fino a sensori indossabili.



Descritta sulla rivista Science Advances, è stata messa a punto dai ricercatori dell'università americana del Colorado a Boulder, guidati da Jianliang Xiao e Wei Zhang. Fatta di un materiale molto sottile e traslucido, la nuova pelle elettronica può imitare funzione e proprietà di quella umana, grazie ai sensori incorporati che "le consentono di avvertire pressione, temperatura, umidità e flusso d'aria", ha detto Xiao.



Il segreto è nel materiale plastico a base di nanoparticelle d'argento, che rende la e-pelle elastica, le permette di auto-rigenerarsi e di essere completamente riciclata a temperatura ambiente. In modo simile a quanto accade nel film Terminator, dove la pelle del protagonista guarisce da sola pochi secondi dopo essere stata ferita, "la nuova pelle elettronica riesce ad auto-ripararsi applicando un mix di tre composti disponibili in commercio e a base di etanolo", ha detto Zhang. Lo stesso composto chimico è la chiave per riciclare la pelle: immergendola in una soluzione a base di etanolo, il materiale plastico si dissolve completamente, mentre le nanoparticelle d'argento si depositano sul fondo e la soluzione può essere usata per fabbricare una nuova pelle elettronica.