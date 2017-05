A Vienna la casa di Wolfsburg ha per la prima volta presentato la funzione di veleggiamento 'Coasting - Engine off' e altri motori "ecologici"

Sono la propulsione elettrica, quella termica alimentata a metano ma soprattutto la nuova funzione di veleggiamento (cioè di marcia per 'inerzia' con motore spento) per i propulsori a combustione interna le 'armi' che Volkswagen utilizzerà nell'immediato futuro per una mobilità sempre più sostenibile.



La Casa di Wolfsburg ha presentato queste novità - che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi - alla 38ma edizione del Vienna Motor Symposium, uno dei più importanti eventi mondiali dedicato alla tecnologia delle motorizzazioni.



Nel caso della propulsione elettrica, l'offerta Volkswagen spazia dal nuovo e conveniente sistema micro ibrido, fino alla motorizzazione 100% elettrica ulteriormente ottimizzata. Per la prima volta, a Vienna, Volkswagen ha presentato la funzione di veleggiamento 'Coasting - Engine off', che spegne completamente il propulsore a combustione esterna ed elimina gli assorbimenti della trasmissione facendo appunto 'veleggiare' l'auto nelle fasi di marcia con l'acceleratore rilasciato. La prima applicazione a disposizione degli utenti è quella della nuova Golf TSI BlueMotion, che sarà presentata in estate. In questo modello il sistema lavora in tandem con il cambio a doppia frizione DSG DQ200: fino ai 130 km/h offre al guidatore caratteristiche simili all'ibrido: quando si rilascia l'acceleratore, la Golf può avanzare per inerzia con il motore completamente spento. Nell'uso reale, questo sistema riduce i consumi fino a 0,4 l/100 km, con un risparmio di 0,2 l/100 km rispetto all'attuale funzione di veleggiamento con motore acceso. ''I sistemi a trazione elettrica parziale o totale sono un pilastro fondamentale della nostra strategia - ha spiegato Friedrich Eichler, responsabile dello sviluppo powertrain Volkswagen, nel suo intervento al Vienna Motor Symposium - . La nostra gamma di tecnologie, in particolare quelle disponibili sulla Golf, ora vengono incontro a tutte le preferenze dei Clienti.

Il nuovo sistema micro ibrido 'Coasting - Engine off' rappresenta una soluzione molto economica di propulsione elettrica a 12 V. In questo nuovo sistema Volkswagen aggiunge all'impianto elettrico a 12 Volt del veicolo una compatta batteria agli ioni di litio, che alimenta i dispositivi di bordo quando l'auto veleggia. Un componente chiamato Q-diode distribuisce il flusso di corrente tra la batteria agli ioni di litio e quella tradizionale al piombo. Al termine del veleggiamento, il motore 1.5 TSI Evo viene riavviato in modi diversi in base alla situazione e alla velocità tramite il motorino di avviamento, le frizioni del cambio DSG o con una combinazione di entrambi.



Nella gamma di propulsioni elettriche Volkswagen spicca anche l'ibrido plug-in della Golf GTE, mentre al vertice si trova il sistema 100% elettrico alimentato a batterie, come quello offerto dalla Volkswagen sulla nuova e-Golf. Nella versione più recente, il motore elettrico della nuova e-Golf eroga 100 kW/136 CV di potenza e 290 Nm di coppia, rispettivamente 15 kW e 20 Nm in più rispetto al passato. La e-Golf ora accelera da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi e la velocità massima è aumentata a 150 km/h. Grazie a miglioramenti nella chimica delle celle e della struttura, inoltre, la capacità delle batterie agli ioni di litio è aumentata da 24,2 a 35,8 kWh con un aumento dell'autonomia a 300 km nel ciclo NEDC.



“L'architettura 100% elettrica coniuga l'assenza di emissioni locali, con un'eccellente mobilità sulla lunga distanza - ha ribadito Eichler - : sarà la base della nostra nuova generazione di veicoli elettrici, che saranno prodotti in massa su scala mondiale. La sua propulsione e la gestione intelligente del sistema garantiscono grande efficienza e allo stesso tempo trasmettono ai passeggeri una nuova esperienza di guida molto confortevole, specie in modalità di guida autonoma”.