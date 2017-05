È il bilancio a un anno dall’installazione delle 13 colonnine di ricarica rapida di Nissan per i veicoli elettrici. Nuovi mezzi in arrivo

È trascorso un anno dall’installazione delle 13 Colonnine Fast Charge installate da Nissan e che A2A ha integrato nel proprio sistema di gestione della ricarica a Milano. Durante questo anno l’apprezzamento dei milanesi è dimostrato dai dati: presso la nuova rete di ricarica rapida infatti sono state effettuate 10.000 ricariche, con un prelievo pari a 140 MWh: tradotto in distanze, significa circa 850mila km percorsi con energia 100% rinnovabile fornita da A2A Energia.



La ricerca - A confermare il gradimento sono anche i dati aggiornati forniti dalla ricerca E-Moving, dai quali risulta che i clienti intervistati (76% privati e 24% titolari di imprese) hanno espresso in media un voto di 7,2 per il servizio offerto, con ben la metà dei rispondenti (49,4%) che si ritiene molto soddisfatto e ha dato un voto tra 8 e 10. La maggior parte degli intervistati utilizza il veicolo elettrico per il trasporto di persone, il 54,2% è proprietario di un’auto e il 29,2% di un quadriciclo, mentre il 32% possiede un veicolo di potenza superiore ai 22 Kw in corrente continua.



Nuova flotta - Il Gruppo A2A, che con oltre 580 punti di ricarica gestisce la rete più capillare in ambito urbano per la mobilità sostenibile, ha presentato la nuova flotta aziendale 100% green e l’innovativo Hub elettrico dedicato ai sistemi di ricarica. Sono infatti oltre 100 i veicoli elettrici tra auto, van e furgoni che andranno a comporre la flotta green di Unareti, la società unica per i servizi a rete del Gruppo A2A, che cominceranno gradualmente a circolare. Il nuovo Hub, che costituirà una piattaforma di test per nuove infrastrutture di ricarica in ambito pubblico e privato, è stato pensato per consentire di minimizzare la potenza impegnata senza rinunciare all’efficacia della ricarica: il modello prevede infatti la predisposizione di punti di ricarica utilizzabili durante la notte in modalità “lenta”, in grado di “caricare” i veicoli ottimizzando la potenza e sfruttando le ore notturne disponibili, mentre di giorno sarà possibile utilizzare la carica quick a 22 kW e ridurre il tempo necessario ad effettuare l’operazione.

Il sistema di A2A è inoltre basato sul concetto di smart grid e rende possibile modulare la potenza prelevabile complessivamente dalla rete in funzione della necessità della rete stessa. Infine, in termini di miglioramento dell’efficienza, l’hub consentirà l’acquisizione automatica dei principali dati dei veicoli per monitorare e gestire alcuni fattori collegati al sistema di ricarica, come ad esempio l’effettivo decadimento della batteria o l’autonomia residua.



“Il nostro obiettivo è creare città intelligenti e rendere migliore la vita delle persone: crediamo che la Smart City sia già il presente e che i veicoli elettrici possano contribuire a ridurre l’inquinamento” - afferma Valerio Camerino, Amministratore Delegato del Gruppo A2A. “Dal 2010 investiamo in ricerca e sperimentazione e continuiamo a farlo anche oggi, con le nostre flotte e le nostre sedi sempre più green. A2A vuole continuare a svolgere un ruolo importante nella mobilità sostenibile al fianco delle pubbliche amministrazioni, delle società di car-sharing, delle case automobilistiche”.