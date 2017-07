La richiesta arriva della Procura montenegrina. Il vice primo ministro Simovic assicura che la cessione della quota A2a non è in discussione

La decisione della Corte Suprema di bloccare le azioni di A2a in Epcg a causa dei procedimenti aperti contro la gestione della società italiana non pregiudica l'attuazione della put option. Lo ha detto il vice primo ministro Milutin Simovic e ha aggiunto che tutti gli obblighi contrattuali tra il Governo e A2a verranno onorati.



“L'obbligo di tutti noi è quello di rispettare il contratto e non c’entra niente la decisione dell’Alta Corte che è legata ad un altro caso", ha detto Simovic in risposta alla domanda di un giornalista se l'opzione put fosse ancora valida dopo la decisione del tribunale.



L’allarme era scattato dopo che la stessa A2a ha reso noto di avere appreso dalla stampa montenegrina che le proprie azioni in Epcg erano state fatte oggetto di un provvedimento restrittivo da parte dell'Alta Corte di Podgorica, su richiesta della Procura Speciale dello Stato del Montenegro".



In una nota A2a ha anche affermato che "accertamenti sono in corso allo scopo di verificare la sussistenza, i contenuti e le ragioni di un simile provvedimento, non essendo ancora stato notificato alcun atto alla società, che intende tutelare i propri diritti in ogni sede utile".



La decisione all’Alta Corte, nasce dalla richiesta del pubblico ministero che nelle scorse settimane ha aperto un procedimento con l’ipotesi di corruzione e nei giorni scorsi ha presentato una serie di elementi di prova tra cui materiale telefonico che fa risalire a un avvocato vicino al dossier.



A2a ha recentemente annunciato l'esercizio dell'opzione 'put' (vendita) nei confronti del governo del Montenegro della sua quota del 41,7% circa in Epcg, a fronte di un prezzo di 250 milioni da pagare in sette anni.