Lo ha detto l'amministratore delegato di A2A, Valerio Camerano, rispondendo a una domanda sul progetto di aggregazione tra A2A, Acsm-Agam, Aspem e Aeev Lario Reti Holding

I nuovi sindaci sono al lavoro sul dossier del progetto di multiutility della Lombardia e i mesi da qui a fine anno saranno "cruciali". Lo ha detto l'amministratore delegato di A2A, Valerio Camerano, interpellato a margine di un convegno sulle Smart city con una domanda specifica sul progetto di aggregazione tra A2A, Acsm-Agam, Aspem e Aeev Lario Reti Holding, che dovrebbe essere valutato e portato all'esame dei soci entro la fine di settembre. "I nuovi sindaci hanno ripreso in mano il dossier: da qui a fine anno saranno mesi cruciali per un disegno comune di questa possibile alleanza. Posso dire che, concretamente, i sindaci hanno preso in mano i dossier e li stanno valutando" ha risposto.

Gas Natural - L’ad di A2a ha anche chiuso circa un possibile interesse per l'asta degli asset di Gas Natural, in particolare per i clienti. “Abbiamo guardato al dossier, ma in questo momento non abbiamo ritenuto di partecipare a questa ulteriore tornata”.

Epcg - La decisione definitiva dell'Alta Corte del Montenegro per lo sblocco della quota del 41,7% di A2A in Epcg (società elettrica in jv con il governo dello Stato balcanico) arriverà tra una decina di giorni, intorno al 25 settembre. A2A ha deciso di esercitare la put nei confronti del Governo del Montenegro per uscire dal capitale di Epcg.