Presentato il piano del Comune di Brescia, A2A e Open Fiber per connettere oltre 70mila unità immobiliari

Sono più di 16 i milioni che saranno investiti per dare corso al piano del Comune di Brescia, A2A e Open Fiber, che vogliono cablare oltre 70mila unità immobiliari in Ftth (Fiber to the home) a 1 GB al secondo.

L'operazione, resa possibile dall'utilizzo di 550 km di infrastruttura di A2A (in gran parte già esistente in città) e oltre 2.500 km di fibra posata, “è destinato alla realizzazione della vera autostrada digitale”, riferisce una nota.

Le attività di creazione della rete in fibra ottica Ftth a Brescia sono iniziate, per una prima fase sperimentale, nel corso del 2018, e verranno completate nel corso del 2019: ad oggi sono state predisposte circa 30mila unità immobiliari, con previsione termine lavori entro quest'anno.