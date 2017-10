La municipalizzata, attraverso A2A Rinnovabili, ha rilevato 18 impianti fotovoltaici con una potenza installata complessiva di 17 MW e una produzione annua di 22,6 GWh

A2A accelera nella strategia di sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili, rilevando 18 impianti fotovoltaici con una potenza installata complessiva di 17 MW e una produzione annua di 22,6 GWh attraverso la controllata A2A Rinnovabili.

L'operazione, riferisce una nota, ha visto l'acquisizione di 5 società di progetto, proprietarie degli impianti, dal Fondo Re Energy Capital e si inquadra nelle strategie delineate dal piano industriale del gruppo che prevede importanti investimenti nella green economy.

“Con l'operazione conclusa oggi, A2A ribadisce la volontà di giocare un ruolo attivo in un mercato energetico ormai in profonda trasformazione. - dichiara l'ad Valerio Camerano - . L'impegno di A2A nelle rinnovabili proseguirà nei prossimi mesi anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti di generazione distribuita progettati per le esigenze dei clienti”.

Grazie a questa iniziativa, A2A acquisisce 12 impianti a terra e 6 impianti installati su tetti di clienti industriali in Puglia, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte e Trentino Alto Adige, e porta così a 20,6 MW la capacità solare installata del Gruppo che si aggiungono ai circa 2000 MW da fonte idroelettrica già posseduti.