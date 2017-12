Ne ha dato notizia l’assessore regionale Ambiente ed Energia del Friuli, Sara Vito. Importante anche il dialogo con la multiutility

È ufficiale: entro il 2030 anche la centrale termoelettrica di Monfalcone dell’A2A, come la quasi totalità di quelle italiane, dovrà cessare l’utilizzo del carbone. A imporlo è una prescrizione contenuta all’interno della Strategia energetica nazionale (Sen), definita in questi ultimi giorni a Roma, proposta e sostenuta anche dalla Regione Friuli Venezia-Giulia in sede di Commissione energia della Conferenza delle Regioni, che fa specifico riferimento al concetto di decarbonizzazione dell’economia e di transizione energetica con il graduale abbandono delle fonti fossili.

Ne ha dato notizia l’assessore regionale Ambiente ed Energia del Friuli, Sara Vito, che ha commentato l’emanazione del decreto del ministero dello Sviluppo economico e del ministero dell’Ambiente che adotta la Sen 2017, il Piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico. Secondo Vito, si tratta di un riconoscimento importante del governo, per una visione strategica che prefigura un futuro senza carbone per l’impianto di Monfalcone.

“C’è da registrare - sottolinea Vito - anche il dialogo che la Regione ha inteso sviluppare con A2A per ricercare soluzioni condivise che portino ad una riconversione dell’impianto mirata alla sostenibilità ambientale e all’occupazione”.

In particolare, Vito ha evidenziato la cosiddetta “position paper” prodotta dalle Regioni, le cui linee sono state poi recepite dalla Sen, alla quale l’assessore ricorda di aver contribuito introducendo il perseguimento degli obiettivi dello scenario “low carbon” per il quale è necessario “promuovere il riferimento ad un percorso di superamento della produzione di energia elettrica dal carbone a favore di sistemi ambientalmente più sostenibili”. La Sen 2017 è il risultato di un processo articolato e condiviso durato un anno che ha coinvolto enti, operatori e esperti del settore energetico.