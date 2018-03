Lo ha reso noto il presidente Lorenzo Bagnacani. Solo a San Lorenzo le utenze fantasma sconosciute sono 1.500

L'Ama, azienda addetta alla raccolta rifiuti di Roma, ha individuato nella capitale oltre 100mila utenti fantasma. Lo ha reso noto il presidente Lorenzo Bagnacani nel corso di un intervento in commissione Trasparenza dell'assemblea capitolina.

“A San Lorenzo - ha detto - abbiamo trovato 1.500 utenze fantasma e 5.500 conosciute su 7mila, ma oggi abbiamo la possibilità di correggere. È iniziata la mappatura a Trastevere, un biglietto da visita della città dove è necessaria una risposta in tempi brevissimi" "Sul VI e X municipio - ha aggiunto - stiamo mantenendo i tempi che avevamo previsto e nella mappatura condotta dagli operatori abbiamo individuato un 32% di utenze domestiche sconosciute nel VI municipio.

“Parliamo di almeno 72mila abitanti non noti alla Tari. Nel X municipio abbiamo trovato un 19% di utenze sconosciute alla Tari, pari a circa 34mila abitanti. Prevediamo, su un totale di circa centomila utenti finora non registrati, un recupero di 12,8 milioni di euro annui di risorse. Il progetto di estensione della raccolta - ha sottolineato Bagnacani - viene preceduto accade nel VI e X Municipio, da una mappatura del territorio effettuata da operatori muniti di tablet per un miglior dimensionamento del servizio, viste le evidenti criticità dell'attuale sistema di raccolta".

Intervenendo poi sul progetto della nuova raccolta differenziata, il presidente dell'Ama ha spiegato che verrà esteso a tutti i municipi.