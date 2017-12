Avviato confronto con operatori sui territori di riferimento. A fine piano incremento del 70% dei rifiuti trattati, rispetto ad oggi

Ingresso nella distribuzione gas e sostegno alla gestione rifiuti con investimenti previsti per complessivi tre miliardi di euro. È quanto emerge dal piano 2018-22 di Acea, che è stato approvato dal Cda, presieduto da Luca Lanzalone. La crescita dell’ebitda, che si dovrà attestare a oltre 1 miliardo di euro nel 2020, è guidata principalmente dallo sviluppo delle dinamiche tariffarie nei settori regolati, dalle efficienze conseguibili attraverso l’attuazione di un processo di miglioramento delle performance e dalla contemporanea riduzione dei costi, oltre che dall’incremento della base clienti power e gas e dallo sviluppo impiantistico nell’ambiente, che consentirà anche di assorbire gli effetti del termine degli incentivi CIP6.

Il Piano di Acea, poi, sul fronte del commerciale e del trading, ha l'obiettivo di generare 109 milioni di Ebitda al 2020 e 158 milioni al 2022. Il risultato sarà raggiunto attraverso l'incremento del portafoglio clienti previsto, al 2022, in 1,9 milioni, con un aumento del 33% rispetto ad oggi (1,4 milioni). Le azioni previste nel piano si concentreranno principalmente su: una maggiore spinta commerciale sui canali digitali e di cross-selling; un miglioramento di tutte le azioni volte alla soddisfazione del cliente e all'ottimizzazione dei processi operativi con conseguente riduzione di costo. Una crescita, sottolinea Acea, che avverrà in un contesto commerciale reso più competitivo e sfidante dalla piena liberalizzazione del mercato elettrico a partire dal 2019 e che costituirà una opportunità per crescere.

C'è poi il focus della gestione ambientale e rifiuti, che verrà sostenuto da un piano di investimenti di 200 milioni a fronte della fine degli incentivi CIP6 dell'impianto di San Vittore. Le azioni si concentreranno, principalmente, nel rafforzamento del ciclo del trattamento dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo di un'economia circolare, In particolare, saranno avviate azione volte a: ampliare gli impianti di compostaggio esistenti per circa 200 kton; sviluppare nuovi impianti di compostaggio per circa 250 kton; acquisire nuovi impianti per circa 220 kton. A fine Piano, si prevede che i rifiuti trattati saranno pari a 1,7 milioni/ton, con un incremento del 70% rispetto al dato attuale, pari a 1,0 milioni/ton.

Acea ha individuato una serie di possibili iniziative strategiche da mettere in atto nei primi tre anni del piano 2018-2022. Tra questi, c'è l'ingresso nel mercato della distribuzione del gas naturale. Ad oggi, precisa il gruppo nell’illustrare il piano alla comunità finanziaria, risulta avviata un’interlocuzione con selezionati operatori sui territori di riferimento di Acea per la valutazione di possibili operazioni di acquisizione o co-partecipazione oltre a possibili partecipazioni alle future gare di Ambito. E si valuta anche lo sviluppo di progetti in ambito Smart Energy Services che, attraverso la realizzazione di un'infrastruttura di reti integrate con un sistema di telecomunicazioni, siano in grado di fornire servizi innovativi ai cittadini.

Dopo la presentazione del Piano Acea ha guadagnato in Borsa oltre il 10% in due giorni.