Il ricorso è stato presentato da Acea, Acea Energia e Areti. Ridotta di due terzi anche la sanzione comminata a Enel

Il Tar del Lazio ha annullato la sanzione amministrativa pecuniaria, pari a circa 16,2 milioni di euro, comminata alle società Acea, Acea Energia e Areti dall'Antitrust in merito a presunte condotte anticoncorrenziali nel mercato della vendita di energia elettrica. Lo rende noto Acea, aggiungendo che "nell'accogliere i ricorsi, il Tar ha evidenziato l'insussistenza delle condotte illecite contestate dall'Agcm, nel suddetto provvedimento sanzionatorio, riconoscendo quindi la totale correttezza dell'operato delle società del Gruppo Acea".

I giudici hanno proceduto con l’assoluzione, perché in questo caso non è stato dimostrabile l’utilizzo delle informazioni raccolte per fini escludenti rispetto a possibili concorrenti. La sentenza spiega: “Agcm non chiarisce nel provvedimento, e neppure prospetta a livello presuntivo, in che modo tali dati potevano essere utilizzati da Acea per orientare o monitorare l’efficacia della sua politica di marketing, volta a ‘trattenere’ la clientela già presente nel mercato tutelato”.

Il Tar ha anche ridotto di due terzi quella da 93 milioni comminata all’Enel. La sentenza è molto dura nei confronti dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, a cui attribuisce un provvedimento “gravemente lacunoso, nel suo percorso motivazionale, per la presenza di considerazioni apodittiche circa la rilevanza, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di una medesima strategia escludente”. Il riferimento è al fatto che un conto è dire che una società utilizza la profilazione dei clienti del ramo a maggior tutela per acquisirne nel ramo a mercato libero, com’è stato accertato in questo caso, ma – secondo il Tribunale amministrativo del Lazio – altra cosa è provare che questi dati siano stati usati per escludere la concorrenza.