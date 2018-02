La revisione segue la volontà della raccolta di 1,6 milioni di firme di “Right2Water” presentata nel dicembre 2013

La Commissione europea ha inserito la revisione della direttiva 98/83/Ce dovendo accettare di migliorare la qualità e l’accesso all’acqua potabile per i cittadini dell’Unione, rispondendo così all’iniziativa popolare “Right2Water”, presentata nel dicembre 2013, che ha superato con oltre 1,6 milioni di sottoscrizioni il numero minimo di firme richiesto.

Raccogliendo le raccomandazioni dell’Oms, la proposta presentata interviene sull’elenco dei criteri di sicurezza e qualità dell’acqua aggiungendo ulteriori sostanze come legionella e clorati. Inoltre, le nuove norme obbligheranno gli Stati membri a migliorare l’accesso all’acqua potabile per tutti i cittadini, in particolare per i gruppi più vulnerabili e marginali, attraverso la creazione di “attrezzature per l’accesso all’acqua potabile in spazi pubblici” ma anche promuovendo l’informazione dei cittadini attraverso campagne ad hoc.

“I cittadini europei con la loro iniziativa hanno fatto sentire la propria voce con forza e chiarezza , chiedendo di avere accesso garantito all’acqua potabile” - ha dichiarato il primo vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans.

“Grazie a una maggiore trasparenza - ha spiegato il vicepresidente della Commissione europea, Jyrki Katainen - la proposta consentirà anche di responsabilizzare i consumatori e spingerli verso scelte più sostenibili come l’uso dell’acqua di rubinetto”. Secondo le stime della Commissione, infatti, le nuove misure dovrebbero ridurre i potenziali rischi per la salute connessi all’acqua potabile dal 4% a meno dell’1%. Non solo, la riduzione del consumo di acqua in bottiglia consentirà alle famiglie europee di risparmiare più di 600 mln € l’anno e ridurre i rifiuti di plastica. Si aggiunge, così, un ulteriore tassello sul piano legislativo al percorso verso l’attuazione della strategia sulla plastica adottata a metà gennaio.