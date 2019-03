Le relazioni chieste ai ministeri competenti non sono ancora arrivate in commissione Ambiente alla Camera

Slitterà ad aprile il passaggio alla Camera della proposta di legge sulla ripubblicizzazione del servizio idrico. Lo apprende Public Policy da fonti parlamentari. A quanto reso noto, al momento le relazioni chieste ai ministeri competenti non sono ancora arrivate in commissione Ambiente alla Camera, che ha all’esame la pdl con i suoi 250 emendamenti presentati e non ancora votati.

L‘Ufficio di presidenza è stato rinviato e nei prossimi giorni partirà la lettera dalla presidenza della VIII commissione per chiedere lo slittamento dell’aula, rispetto alla data del 25 marzo. Sui tempi effettivi del rinvio, però, non è stato ancora deciso nulla. Ad ogni modo, l’esame dell’assemblea non dovrebbe andare oltre il mese di aprile.