Ecco alcuni consigli per una corretta prevenzione e protezione del contatore

Per il fine settimana è stato lanciato un allerta meteo per un’ondata di freddo intenso che porterà temperature gelide in tutta Italia, specie al Nord. Temperature sotto lo zero vogliono dire un concreto rischio di gelo per i contatori dell’acqua e per le tubazioni non protette, che potrebbe creare danni agli impianti interni e lasciare gli utenti senz’acqua.



Tutte le utilities si stanno attrezzando per rispondere a un probabile incremento delle chiamate di pronto intervento che normalmente si verifica in questi casi. Ma, dal momento che la protezione del contatore e degli impianti dopo il contatore è a cura dell’utente, le aziende consigliano di adottare tutte le misure utili a evitare il congelamento dei misuratori, anche per evitare di dovere sostenere costi per la sostituzione del contatore rotto dal gelo e per scongiurare danni agli impianti interni.



Le misure da adottare per proteggere l’impianto idrico sono in primo luogo la coibentazione del contatore e della nicchia o pozzetto dove si trova il contatore stesso, utilizzando materiale isolante come lana di roccia, polistirolo, sacchi di segatura, ecc. Inoltre, nei giorni in cui si prevede che le temperature scendano sotto lo zero, conviene lasciare un rubinetto leggermente aperto, in modo che il passaggio dell’acqua renda più difficile il congelamento.



Nel caso di abitazioni disabitate o cantieri non utilizzati per più giorni, è inoltre opportuno chiudere, previa autorizzazione della società operativa, la valvola a monte del contatore e svuotare le tubazioni interne, aprendo il rubinetto fino a completo svuotamento.