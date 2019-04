Il documento farà da guida all’azione del Collegio dell’Autorità nei prossimi tre anni, indicando obiettivi e linee di intervento. C'è tempo un mese per intervenire

Garantire servizi energetici e ambientali accessibili per tutti i cittadini, efficienti, erogati con livelli di qualità crescenti e convergenti nelle diverse aree del Paese, inoltre sostenibili sotto il profilo ambientale, integrati a livello europeo e in linea con i principi dell’economia circolare, contribuendo al contempo alla competitività del sistema nazionale.

Sono alcuni dei principi ispiratori del Quadro strategico 2019-2021 di ARERA, appena pubblicato e ora aperto alla consultazione con tutti gli stakeholder. Un documento che farà da guida all’azione del Collegio dell’Autorità nei prossimi 3 anni, indicando obiettivi e linee di intervento riferiti a tutti i settori di competenza, alla luce dell’evoluzione del contesto di riferimento nazionale ed europeo.

La struttura e i contenuti del Quadro Strategico - suddivisi in temi trasversali a tutti i comparti e approfondimenti su singoli settori - sono articolati su due livelli: gli obiettivi strategici e le linee di intervento. Gli obiettivi inquadrano la strategia complessiva basata sullo scenario attuale e di medio termine, con riferimento sia agli ambiti trasversali a tutti i settori (centralità del consumatore, innovazione di sistema, semplificazione, trasparenza e enforcement del quadro regolatorio), sia agli ambiti specifici dell’area Ambiente ed Energia. Le linee di intervento descrivono sinteticamente le principali misure e azioni che l’Autorità intende condurre per la realizzazione di ciascun obiettivo strategico.

Il Quadro strategico sarà sottoposto per un mese a consultazione con tutti gli stakeholder, che potranno far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte, da inviare in modo telematico o presentandole anche durante le audizioni dedicate che verranno svolte nella prima parte del mese di maggio 2019. Analizzati tutti i contributi verrà poi redatta la versione finale del Quadro strategico.

“Con la pubblicazione del quadro strategico si dà continuità ad uno dei momenti chiave del processo di accountability che da sempre ha caratterizzato l’azione dell’Autorità. Supportare la definizione delle priorità della regolazione con gli stakeholder, attraverso un approccio selettivo e condiviso, è infatti un elemento qualificante dell’azione stessa dell’Autorità” afferma il Presidente di ARERA, Stefano Besseghini (nella foto). Il documento è disponibile sul sito www.arera.it.