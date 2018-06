Tra i temi al centro del colloquio con il presidente uscente di Arera, Bortoni, le scadenze sui nuovi vertici e l’annosa questione dei profitti sull’acqua

Chissà cosa avranno pensato Salvini e Giorgetti del fatto che il presidente della Camera, Roberto Fico, ricevendo il presidente uscente dell'Autorità dell'energia e ambiente (Arera), Guido Bortoni, gli abbia ricordato che il referendum di sette anni fa ha sancito che non ci devono essere profitti sull’erogazione dell’acqua.

Al centro dell'incontro, si legge in una nota, erano le scadenze parlamentari relative al rinnovo dell'Autorità - altro tema che presto dovrà essere affrontato - e alcuni profili dell'attività svolta nel corso del suo ultimo mandato.

“Con il presidente Bortoni - afferma Fico - abbiamo parlato del significativo lavoro regolatore che l'Autorità compie nei settori di sua competenza. Uno di questi è l'acqua, un tema a cui tengo particolarmente. Abbiamo infatti discusso delle modalità con cui è stata data attuazione al referendum del 2011; il principio che sui servizi idrici non deve esserci profitto va ribadito e sottolineato al netto delle sensibilità personali, visto che su questo si sono espressi i cittadini”.