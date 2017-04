Il Gruppo ha un Ebtitda pari a 14,4 milioni di euro aumentato del 3,5% con investimenti per 126,4 milioni. Le entrate sono influenzate dagli aumenti delle tariffe idriche

Risultati positivi per Acea nel primo trimestre del 2017. L’utile netto della multiutility laziale è pari a 65,7 milioni di euro e i ricavi si attestano a 725,5 milioni di euro, in crescita di circa il 2% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. “La performance - si legge - è positivamente influenzata dalla variazione dell’area di consolidamento di seguito specificata e dall’incremento dei ricavi del servizio idrico integrato per aggiornamenti tariffari intervenuti nel secondo semestre 2016. Tali componenti hanno più che compensato la flessione dei ricavi da vendita e trasporto di energia elettrica conseguente alla diminuzione delle quantità vendute sul mercato libero e alle dinamiche tariffarie del quinto ciclo regolatorio”.

L'Ebtitda è pari a 14,4 milioni di euro, aumentato del 3,5% rispetto a 207,2 milioni di Euro dei primi quattro mesi del 2016; +16,1% rispetto al dato 2016 adjusted). L'Ebit, pari a 117,2 milioni di euro è sceso del 5,2% rispetto a 123,6 milioni di Euro del 1Q2016; +15,9% rispetto al dato 2016 adjusted). Per quanto riguarda la posizione netta: -2.234,8 milioni di Euro (-2.126,9 milioni di euro al 31 dicembre 2016).

Nel primo trimestre dell’esercizio, il Gruppo ha realizzato investimenti per 126,4 milioni di Euro (97,0 milioni di Euro nel 1Q2016), che si riferiscono per l’86% ad attività regolate. Tali investimenti sono ripartiti tra: Idrico 57,8 milioni di Euro; Reti 50,6 milioni di Euro; Energia 9,1 milioni di Euro; Ambiente 5,5 milioni di Euro; Capogruppo 3,4 milioni di Euro. Gli investimenti del Gruppo relativi al progetto Acea 2.0 sono pari complessivamente a 11,3 milioni di Euro.

L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 marzo 2017, pari a 2.234,8 milioni di Euro, aumenta di 107,9 milioni di Euro rispetto al dato di fine 2016 e di 60,9 milioni di Euro rispetto al 31 marzo dello scorso anno. L’andamento è, tra l’altro, influenzato dai maggiori investimenti realizzati e dalla variazione del perimetro di consolidamento.