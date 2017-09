Si chiama acquadelrubinetto.gruppocap.it ed è una vera e propria guida per conoscere a fondo qualità, caratteristiche e benefici della risorsa più preziosa che arriva ogni giorno nelle nostre case

Il Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano, lancia il primo sito dedicato completamente alla risorsa più preziosa per l’organismo: l’acqua. Si chiama acquadelrubinetto.gruppocap.it, ed è una vera e propria guida che raccoglie tutto quello che c’è da sapere sull’acqua che sgorga dai rubinetti di casa.

Bere acqua facilita la digestione? Si può usare l’acqua del rubinetto per i neonati? Con l’acqua si può combattere l’inestetismo della cellulite? E ancora, quali sono i parametri considerati dagli esperti per monitorare la qualità dell’acqua? Cloro: cosa bisogna sapere? Sono solo alcuni dei quesiti che sul sito trovano dettagliate risposte.

Il sito è stato realizzato in collaborazione con Instilla, società specializzata in strategie digitali e conversion marketing, che ne cura la parte di contenuti insieme a CAP. Il progetto ha preso vita da un’accurata indagine di mercato, che ha messo in luce l'assenza di una fonte autorevole sull'acqua di rubinetto e, allo stesso tempo, l'esigenza da parte di un numero sempre più grande di consumatori di approfondire la conoscenza di ciò che beviamo. Lo sviluppo su piattaforma Wordpress, invece, è stato curato da Magenta Digital, web agency con sede a Macherio (MB).

Il nuovo sito si rivolge non soltanto agli utenti del servizio idrico della Città Metropolitana di Milano, ma a tutti coloro che vogliono sapere tutto su una risorsa così essenziale per la nostra vita quotidiana. Risorsa sempre più apprezzata, come testimoniano i dati recenti di un’indagine resa nota in occasione del World Water Day 2017, secondo la quale il 44% della popolazione italiana si sarebbe convertita all’acqua di casa.

Sul nuovo sito di Gruppo CAP sono tantissimi i contenuti già disponibili, a partire da quelli più strettamente legati alla salute e al benessere: dalle indicazioni su come un’acqua ricca di calcio possa prevenire l’osteoporosi, a ciò che bisogna sapere sulle quantità di cloro immesse nel sistema idrico, fino ai consigli sull’acqua come valido alleato per combattere gli inestetismi della cellulite. Il sito insegna inoltre a interpretare tutti i valori che caratterizzano l’oro blu: dalla durezza dell’acqua al suo PH ai diversi livelli delle sostanze disciolte.

Ma attenzione: non si tratta di contenuti a circuito chiuso. In homepage è possibile compilare un modulo grazie al quale gli stessi utenti possono porre nuovi temi o segnalare l’interesse per eventuali approfondimenti.

“Il nostro nuovo progetto online - spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP - nasce dall’esigenza di creare un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono conoscere caratteristiche e utilizzi dell’acqua del rubinetto, uscendo dalla confusione che miti e falsi miti hanno creato nel tempo. Una fonte per chi ha sete di conoscenza e vuole la verità sulle fake news che spesso circolano rispetto a una risorsa che in Italia è ottima e a buon mercato”.



Per vedere il video vai qui.