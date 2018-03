Lo ha stabilito la Corte di cassazione, che ha rigettato il ricorso per il quale la società riteneva di dover essere annoverata come impresa industriali degli enti pubblici e dunque esonerata

Iren dovrà pagare all'Inps i contributi per la cassa integrazione e la mobilità, come le altre imprese industriali private. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza 4560, rigettando il ricorso della partecipata pubblica contro la decisione della Corte di appello di Genova che l'aveva condannata a pagare 118mila euro all'istituto previdenziale per Cigo, Cigs e mobilità.

La società riteneva di dover essere annoverata nell'ambito delle “imprese industriali degli enti pubblici”, e dunque esonerata (in base al Dpcs 869/1947) dall'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, nonché fuori del campo di applicazione della legge 223/1991 sulla mobilità.

Per la Suprema corte, però, “le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità”. Infatti, prosegue l'ordinanza, 'l'applicabilità dell'esenzioni stabilite per le imprese industriali degli enti pubblici è stata esclusa sul rilievo della natura essenzialmente privata delle società partecipate, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la partecipazione - pur maggioritaria ma non totalitaria - da parte dell'ente pubblico”.