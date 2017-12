Prende il posto di Alessandro Bratti e assicura passione e competenza per difendere legalità ed ambiente e contrastare la criminalità ambientale

Chiara Braga, deputata e responsabile ambiente del Partito democratico, è stata eletta nuova presidente della commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti. Prende il posto di Alessandro Bratti (Pd), che ha assunto l’incarico di direttore generale dell’Ispra.

Nel ringraziare "tutti i colleghi e i gruppi parlamentari del Partito Democratico per la fiducia", Braga assicura che "la presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati è un compito che svolgerò con concretezza, passione e competenza, per difendere legalità ed ambiente e contrastare la criminalità ambientale.

È importante chiudere bene le molte rilevanti inchieste avviate in questi anni, dando così continuità al lavoro del mio predecessore Bratti. In questi giorni - aggiunge - siamo in Toscana, per la terza volta in questa Legislatura, per una serie di sopralluoghi e audizioni concentrati sulla situazione dell'Ato Centro e Ato Costa in materia di gestione dei rifiuti".