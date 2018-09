I capigruppo delle Commissioni Ambiente del M5s hanno puntato il dito contro la realizzazione di nuovi termovalorizzatori e invitano a puntare tutto sulla raccolta differenziata

L'articolo 35 del decreto “Sblocca Italia” approvato dal Governo Renzi va cancellato. Lo hanno dichiarato i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato con i relativi capigruppo Stefano Vignaroli e Paola Nugnes.



Il provvedimento, che individua la capacità complessiva a livello nazionale di trattamento di rifiuti urbani degli impianti di incenerimento, a parere dei parlamentari “favorisce il business dei rifiuti e dell'incenerimento in tutta Italia, va superato con un nuova normativa che, seguendo le gerarchie d'intervento europee privilegi riduzione, riciclo e recupero di materia eco-efficiente attraverso una seria raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale ed il graduale superamento dell'incenerimento dei rifiuti attuando il cosiddetto modello Treviso a Rifiuti Zero, proprio come previsto nero su bianco nel contratto di governo”.



Già nei giorni scorsi si era espresso a favore della modifica il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, intervenuto per impugnare - per motivi di incostituzionalità, non di merito, ha precisato - una legge della Regione Marche che di fatto vieta la combustione dei rifiuti e del CCS sul territorio marchigiano, bloccando di conseguenza la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore.



“Occorre riaffermare la prossimità dei rifiuti, intervenendo sulla raccolta differenziata e il riciclo - ha detto - avviando un percorso di modifica dell’articolo 35 che si deve concludere in Parlamento”.