Acquisito il 40% delle azioni dell’azienda di Ospedaletto di Istrana (Treviso), eccellenza nazionale nel riciclo della plastica. Nel 2018 verrà rilevato un altro 40%

Herambiente, società del Gruppo Hera, ha firmato un accordo vincolante con Aligroup per l’acquisizione del Gruppo Aliplast, primaria realtà operante in Italia nel segmento della raccolta e riciclo di rifiuti plastici e conseguente rigenerazione, con un processo integrato che trasforma i rifiuti in prodotti disponibili al riutilizzo.

L’operazione riguarda l’acquisizione delle azioni di Aliplast, attraverso un percorso che prevede l’acquisto del 40% nel corso dell’esercizio corrente, di un ulteriore 40% entro marzo 2018 e del restante 20% entro giugno 2022. L’enterprise value dell’operazione è pari a circa 100 milioni di euro e implica un multiplo EV/Ebitda di circa 6,5x, non diluitivo per gli azionisti Hera. Il prezzo prevede inoltre una componente aggiuntiva in favore di Aligroup S.r.l. sotto forma di earn-out al raggiungimento di puntuali risultati incrementali a livello di Ebitda.

Per il Gruppo Aliplast, che tratta oltre 80.000 tonnellate di materie plastiche all’anno, si prevede nel 2016 un fatturato di oltre 100 milioni di euro e un margine operativo lordo di oltre 15 milioni. Questa importante operazione valorizza ulteriormente il percorso di riposizionamento dallo smaltimento al riciclo e recupero avviato da tempo, in una prospettiva di ottimizzazione nell’impiego di risorse. Essa si inserisce nel percorso di ampliamento del perimetro societario avviato dal Gruppo Hera già da diversi anni ed è in linea con la strategia di espansione territoriale e di integrazione.

Con questa operazione, complementare a quelle concluse nel 2015 della toscana Waste Recycling e degli asset ambientali di Geo Nova (Treviso), Herambiente amplia ulteriormente il proprio portafoglio di clienti industriali. Contemporaneamente arricchisce la propria offerta commerciale di un elemento distintivo, unico, in grado di accelerare e facilitare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al 2020. Herambiente si pone, dunque, come un partner affidabile ed esperto nella gestione di tutti i rifiuti industriali, in grado di proporre soluzioni efficienti, con un set completo di servizi e processi mirati a creare valore.



Fondata nel 1982 da Roberto Alibardi, Aliplast rappresenta un’eccellenza nazionale, oggi leader nella raccolta di rifiuti industriali plastici e nel riciclo e produzione di polimeri rigenerati. È stata la prima azienda in Italia a raggiungere la piena integrazione lungo tutto il ciclo di vita della plastica: dai servizi ambientali di gestione e raccolta di scarti industriali fino alla produzione e vendita sul mercato di manufatti e materiali da imballaggio, prodotti in plastica riciclata in proprio.

I dipendenti sono oltre 300, attivi nei cinque stabilimenti italiani e nei tre all’estero (Spagna, Francia e Polonia). La sede principale è a Ospedaletto di Istrana (Treviso). Tra i suoi principali clienti ci sono i più grandi marchi italiani del food & beverage, dell’arredamento, del distretto della ceramica.



“Oltre a consolidare ulteriormente il perimetro del Gruppo, questa operazione si aggiunge alle numerose iniziative che Hera sta ponendo in essere sul fronte dell’economia circolare” – afferma Tomaso Tommasi di Vignano, Presidente Esecutivo del Gruppo Hera. “Abbiamo già raggiunto alcuni importanti obiettivi strategici fissati dall’Unione Europea al 2025 e al 2030, e volendo proseguire su questa strada crediamo importante integrare realtà capaci di esprimere livelli di efficienza ed eccellenza che siano all’altezza delle sfide che ci attendono. Aliplast risponde esattamente a questi requisiti e siamo certi che saprà dare il proprio originale contributo, anche e soprattutto in termini di orientamento all’innovazione”.



“Aliplast si è sviluppata negli anni grazie alla qualità e competitività dei prodotti offerti e ritengo che l’ingresso in una realtà leader nei servizi ambientali come il Gruppo Hera possa portare ulteriori benefici anche per i nostri clienti” - spiega Roberto Alibardi, Amministratore e azionista di riferimento di Aliplast. “Abbiamo condiviso con il nuovo socio il Piano industriale e abbiamo identità di vedute sulle linee strategiche di sviluppo, per cui è stato naturale prevedere la nostra permanenza in azienda come manager per i prossimi anni”.